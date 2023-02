New Book—“La mirada en construcción: ensayos sobre cultura visual”

La mirada en construcción: ensayos sobre cultura visual [The Gaze in Construction: Essays on Visual Culture] (San Juan: Luscinia, C.E., 2022) was edited by José Orlando Sued and René Rodríguez-Ramírez.

The book was listed by Claridad as one of the “Best Books of 2022.”

Description: Through the discursive analysis of films, publicity, photographs, radio programs, visual arts, educational materials, and literature, this study shows us a Puerto Rico in which image, history, and words intersignify.

The book includes twelve analytical essays: “Capturas: la fotografía y la niñez, Puerto Rico, 1899-1920,” Libia M. González López; “Aloma of the South Seas y las visiones coloniales de los trópicos,” Naida García Crespo; “Una casa de estudios bajo sitio: la Universidad de Puerto Rico en las caricaturas de Carmelo Filardi, 1957-1971,” Aura Sofía Jirau Arroyo; “Contraste de discursos: el gobierno, y el Taller Bija y el Taller El Seco ante las luchas sociales del setenta,” Dianne Brás Feliciano; “Hacia la aparición del óculo: visiones abyectas en la obra de ocho artistas puertorriqueñas,” Bárbara Díaz Tapia; “Relaciones públicas, publicidad y el desarrollo de la imagen de Puerto Rico durante la modernidad, 1940-1950,” Julio E. Quirós Alcalá; “Industrialización, educación, prensa y relaciones públicas: la Compañía de Fomento Industrial promueve a Puerto Rico, 1948-1956,” José Orlando Sued; “Visualización corpórea de la memoria: bolero y Caribe en la narrativa de Mayra Montero,” René Rodríguez-Ramírez; “La fotografía, la mirada y la desestabilización del archivo: un encuentro entre Reinaldo Arenas y Rosario Ferré en Puerto Rico,” Rodney Lebrón Rivera; “Jack e Irene en Manatí (1941): entrejuegos de la fotografía documental y la estetización de la pobreza,” Jorge Crespo Armáiz; “Visual Education and the School of the Air in Puerto Rico: The Interwar Years,” Luis Rosario-Albert; and “Lorenzo Homar’s Cine Alba: An Intimate Portrait of North American Artists in Nineteen-Fifties Puerto Rico,” Laura Katzman.

La mirada en construcción: ensayos sobre cultura visual

Lucinia C.E. / Fundación Luis Muñoz Marín

2022, 452 pp.

