New Issue: « La Nouvelle Revue Française » (n° 646)

Number 646 of La Nouvelle Revue Française (Gallimard, January 2021) includes a tribute to Édouard Glissant. This issue includes an introduction by editor Michel Crépu, « La NRF se souvient qu’Édouard Glissant est mort il y a dix ans… »



Hommage à Édouard Glissant :

J. M. G. Le Clézio, « Je me souviens d’Édouard Glissant »

Nimrod, « Le discours antillais ou l’énoncé de la liberté »

Gaël Octavia, « Pour une algorithmique de la relation »

Eugène Ébodé, « Poétique d’un ‘Double-Maître’ »

Sylvie Kandé, « ‘Nous prenons parti pour les Indes renouvelées’ : Édouard Glissant au risque du Sud faulknérien »

For more information and to check out the volume, go to http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/La-Nouvelle-Revue-Francaise/La-Nouvelle-Revue-Francaise513#