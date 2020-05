In honor of Haiti’s Flag Day, Haiti Cultural Exchange will host “Selebrasyon” on May 17 and 18. With the participation of Coralie Herard, Dadi Beaubrun, Lakou Mizik, Leyla McCalla, Phyllisia Ross, Sheila Anozier, Emeline Michel, Nathalie Joachim, Cybille St. Aude, and Paul Beaubrun.

For more information, see https://myemail.constantcontact.com/HCX-Presents-Haitian-Flag-Day-5-17—5-18.html?soid=1102733644536&aid=BpuhVrnfgqg